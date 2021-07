Grupo foge de PMs e abandona drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 15:48 horas

Volta Redonda – Policiais apreenderam na noite de terça-feira, dia 20, grande quantidade drogas, que estavam atrás do condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os entorpecentes estavam numa mochila, que foi abandonada por traficantes que fugiram em direção a uma área de mata.

Os agentes tiveram êxito na investida, pois mais cedo, prenderam dois homens com uma pistola, no mesmo condomínio. Eles foram informados de que um grupo de traficantes tirou a mochila de um dos apartamentos, e as colocou atrás do condomínio.

Retornando ao local, os PMs se depararam com os suspeitos que fugiram e deixaram a mochila, contendo 411 pinos de cocaína, 157 pedras de crack, 74 trouxinhas de maconha, 36 fracos de loló, sete recipientes contendo haxixe, quatro rádios, e mais quatro base para rádio.

O material entorpecente foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foi apresentado ao delegado titular Edézio Ramos.