Grupo Humanus promove ‘Páscoa com Pedal’ em Quatis

Barra Mansa – A ONG Grupo Humanus, de Barra Mansa, promove no dia 17 de março, domingo,a partir das 8h, a Primeira Páscoa Com Pedal Humanus, em Quatis. O objetivo do evento é arrecadar caixas de bombom para o projeto Páscoa Solidária.

A concentração para largada da Páscoa com Pedal Humanus será na Praça Teixeira Brandão , no Centro. O percurso segue até o Hotel Fazenda Bom Retiro -Quatis.

Para quem se inscrever no evento, será servido um café da manhã a partir das 7h.

Para fazer a inscrição, basta levar uma caixa de bombons ou fazer a doação via PIX 52849803000119, enviando o comprovante para o número (24) 99958.8040 .

Páscoa Solidária

No ano passado, o grupo distribuiu 2 mil caixas para crianças carentes moradoras de Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis, Resende, Itatiaia e Valença. Este ano, a Páscoa será comemorada no dia 31 de março.

De acordo com a voluntária Viviane Mattos, são cerca de 70 voluntários que fazem parte da ONG, que além da Páscoa Solidária, promove os projetos do Dia das Crianças, com distribuição de brinquedos; e do Natal, com distribuição de brinquedos, roupas e doces.

No dia da distribuição da Páscoa Solidária, serão realizadas brincadeiras com as crianças com a participação de voluntários fantasiados e representantes dos parceiros da ONG: UniFOA (estudantes de odontologia) e grupo Abadá Capoeira (alunos do mestre Pretinho). A arrecadação terminará no dia 23 de março.

