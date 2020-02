Grupo ‘Motoboys Solidários’ inicia campanha de Páscoa para crianças de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 10:11 horas

Volta Redonda – Um grupo de motociclistas de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais para arrecadar chocolates para crianças do município, em uma campanha para a Páscoa. O objetivo dos “Motoboys Solidários” é arrecadar 50kg de chocolate em barra, caixas de bombons, embalagens para 200 bombons, papel chumbo e fitilhos.

Interessados em ajudar podem entregar as doações em um posto de arrecadação localizado na Rua Doze, nº 180, no bairro Vila Santa Cecília, entre às 16h e 23h30, de segunda-feira à sexta-feira.

Para mais informações entrar em contato com os membros do grupo Lilian, Felipe e Ramon, pelos telefones 99301-3068, 99965-8205 e 98112-8571.

Grupo

O grupo, “Motoboys Solidários” foi criado pelos irmãos Ramon Silva e Ítalo Silva, em fevereiro de 2019, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de rua de Volta Redonda. No começo eram sete pessoas no grupo, atualmente são mais de 30 membros, que entregam alimentos e cobertores para moradores dos bairros.

O grupo entrega cestas básicas, jantares e cobertores para moradores dos bairros: Vila, Laranjal, Centro , Aterrado, Retiro, Dom Bosco, e dependendo da quantidade de arrecadação, em Barra Mansa. As entregas começam por volta da meia noite e tem prévia de acabar às 4h.

Mais informações sobre o grupo, acessar a página do “Motoboys Solidários” no Facebook pelo link