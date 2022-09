Grupo Mundiá Carimbó se apresenta na Casa da Cultura de Paraty nesta sexta-feira

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 19:02 horas

Idealizado por paraenses radicados na Cidade Histórica, artistas encantam com os ritmos da Amazônia em show gratuito

Paraty – Na região amazônica a palavra mundiá significa encantar, enfeitiçar. E é com encantamento que o grupo Mundiá Carimbó chega na Casa da Cultura de Paraty, localizada no Centro Histórico, nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, às 20 horas, com show gratuito. Na apresentação, que celebra o lançamento do novo clipe, da canção “Carimbó Ijexá”, muita música e dança dos ritmos amazônicos, como o Carimbó, Retumbão, Xote Bragantino, Lundu Marajoara, com repertório autoral com influências das clássicas canções populares – dos antigos mestres do Carimbó e outros ritmos da Amazônia. Com o intuito de difundir a cultura do norte do Brasil desde a sua criação, às 10h30 o grupo se apresenta para alunos das escolas da rede pública da cidade.

Idealizado por paraenses radicados na cidade da Cidade Histórica de Paraty, pessoas que trocam e somam com suas vertentes culturais, o Mundiá Carimbó é composto por oito artistas, uma formação usual dos grupos musicais de Belém do Pará, com Curimbó (tambor indígena), Banjo (principal instrumento de corda do Carimbó), Maracas (chocalho indígena feito com cuia/cabaça e sementes), Guitarra Elétrica, no Saxofone e outros instrumentos percussivos. Somados com a voz principal e coro, o grupo encanta com a música da região amazônica. Ficha técnica com nomes dos artistas e Serviço, abaixo.

Presentes no show, as influências de uma identidade cultural africana, indígena, portuguesa, caribenha e amazônica, em canções que falam sobre a relação do homem com a natureza, suas encantarias e saberes populares traduzidos através da poesia musical. No repertório, a base das raízes da música paraense, que se estende às referências caribenhas muito difundidas nos rios da imensa Amazônia, quando seus antepassados receberam pelos rios e ondas de rádio muitos ritmos, como as cumbias peruanas e colombianas; o merengue e a salsa cubana – origens de uma estética sonora muito similar ao que hoje se conhece como Lambada, Guitarrada e Carimbó.

Serviço

Grupo Mundiá Carimbó

Dia: 16 de setembro (sexta-feira)

Local: Casa da Cultura de Paraty

Horário: 20 horas

Endereço: Rua Dona Geralda, 194, Centro Histórico, Paraty

Gratuito

Retira de ingresso: no local, 30 minutos antes da apresentação

Telefone: (21) 3371-2800