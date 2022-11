Grupo pede ação das Forças Armadas em manifestação - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 12:35 horas

Manifestantes estão acampados em frente à academia militar há dias, e recebeu caravanas de cidades da região

Resende – O grupo de manifestantes que está acampado há dias no portão principal da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) recebeu nesta terça-feira (15) o reforço de caravanas provenientes de outras cidades da região. Eles querem que as Forças Armadas atuem para evitar a posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), por desconfiarem do resultado da eleição presidencial, mesmo depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) e os observadores internacionais descartaram indícios de irregularidade. Em nota publicada em seu site, o Ministério da Defesa afirmou que “esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.

De Volta Redonda, veio um grupo que, segundo Hermiton Moura, que foi candidato a deputado federal e é um dos líderes do movimento “Vem Pra Direita” em Volta Redonda, é composto por mais de duzentos carros.

Ele informou que a intenção dos manifestantes é pedir apoio das Forças Armadas por acreditar na lisura das eleições.

– Estamos pedindo apoio as Forças Armadas para tornar o Brasil, um país democrático. A gente acha que as eleições não foram transparentes e não acreditamos na lisura destas eleições. Até pelo relatório das Forças Armadas está claro que essas urnas eletrônicas não são auditáveis, mas o processo de auditoria que poderia ter sido feito com mais cuidado e acompanhando o código fonte. A execução do programa e a compilação do código fonte para colocar nas máquinas. Esse processo todo não foi transparente. A gente supõe que alguma coisa errada tenha acontecido. O controle de versão do código fonte não foi disponibilizado para as Forças Armadas – destacou Moura.

Moura acredita que os militares vão atender aos pedidos do grupo: “Esperamos que as Forças Armadas atendam nosso pedido. Não sei se hoje, mas tenho certeza que vão nos atender. O que a gente quer é abrir essa caixa preta do TSE destas eleições e descobrir o que aconteceu de fato”, disse o líder do movimento, acrescentando que não estão pedindo intervenção.

– Estamos pedindo ajuda as Forças Armadas. O que eles vão fazer a gente não sabe. Existe um artigo na Constituição que prevê a intervenção das Forças Armadas em caso de garantia da Lei e da Ordem, que é o 142. A gente supõe que alguma coisa vai começar por aí – complementou.