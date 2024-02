Grupo Pixote anima Carnaval em Angra

Angra dos Reis – O Carnaval de Angra dos Reis foi palco de uma noite de muita animação e alegria com a apresentação do Grupo Pixote, que encantou uma multidão de foliões na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro. Com um repertório repleto de sucessos do pagode romântico, o grupo paulista ofereceu um show contagiante, que fez o público dançar no ritmo envolvente de suas músicas.

Esse foi o quarto show da sequência do calendário de Carnaval de Angra dos Reis, que reuniu milhares de pessoas na Praia do Anil. O Grupo Pixote cativou a plateia, com performances carismáticas e uma conexão única com o público.

– Estamos muito felizes de estar aqui em Angra hoje, nessa festa linda que é o Carnaval. O calor, essa energia contagiante do público, é tudo simplesmente incrível. Vamos fazer desse Carnaval uma lembrança inesquecível para todos nós, vamos viver o hoje e aproveitar cada momento. Obrigado, Angra, por nos receber de braços abertos – comentou Dodô, vocalista do Pixote.

Entre os momentos mais marcantes da noite, destacou-se a interpretação de hits como “Nem de Graça”, “Frenesi” e “Insegurança”, que levaram os fãs a cantar em coro e se entregar completamente à atmosfera festiva do Carnaval. Os integrantes não apenas animaram a plateia com sua música, mas também interagiram, criando um clima de muita festa e alegria que permeou toda a noite. Com sua energia contagiante e talento indiscutível, o grupo mostrou mais uma vez porque é considerado uma referência no cenário do pagode nacional.

O Carnaval de Angra dos Reis é organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Eventos, com o apoio da TurisAngra, Secretaria de Cultura e Patrimônio, Secretaria Executiva da Ilha Grande, Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

Nesta terça-feira (13), último dia de folia, a programação segue animada por toda a cidade. Além dos blocos, a apresentação do grupo Sorriso Maroto na Praia do Anil vai encerrar um Carnaval que ficará para história como um dos melhores do estado.

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 13 DE FEVEREIRO

PRAIA DO ANIL

22h – TED TROLL

1h – SORRISO MAROTO

VILA DO ABRAÃO

19h – MATINÊ COM A FANFARRA DO RODRIGO

22h – JUREMEIROS

0h – SARA FREITAS

BLOCOS – HORÁRIO E LOCAL DAS CONCENTRAÇÕES

15h – VEM QUE TEM GARATUCAIA – Rua João Gomes, 10, Garatucaia

15h – BLOCO DO MARINAS – Estrada do Marinas

15h – BLOCO PIRANHAS DO CAMORIM – Rua João Pedro I (em frente ao bar do Zé Quintino), Camorim

15h30 – BLOCO SIRI GOSTOSO – Orla da praia, Itinga

17h – BLOCO REBOBINA – Praça General Osório, Centro

17h – BLOCO TUDO PELA DINHA – Vila do Abraão, Ilha Grande

18h – BLOCO CONEXÃO REKEBRA – Praça General Osório, Centro

19h – BLOCO AMIGOS NORDESTINOS – Em frente à quadra, Vila do Abraão, Ilha Grande

21h30 – BLOCO AFRO REGGAE HOMOHEYN – Showpana dos Músicos, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h – BLOCO QUARTA SEM LEI – Praça General Osório, Centro

22h – BLOCO GALERA DO ROCK – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil