Grupo que está em frente à Aman recebe aceno de Bolsonaro - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 15:50 horas

Grupo mudou de lugar, mas vai voltar a ocupar entrada da academia militar para pedir ajuda às Forças Armadas

Resende – Os manifestantes que pedem apoio às Forças Armadas em frente à Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) receberam neste sábado (26) um rápido aceno do presidente Jair Bolsonaro, que foi ao local para a a cerimônia de formatura de aspirantes a oficial do Exército. O grupo está acampado em frente às instalações da academia por estar inconformado com o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que apontou a vitória de Luís Inácio Lula da Silva.

Em vídeo postado nas redes sociais, Hermiton Moura, integrante do movimento “Vem Pra Direita” em Volta Redonda, disse que a atitude do presidente era esperada, para não configurar participação ou apoio do presidente ao movimento, que eles classificam de espontâneo.

O grupo, que estava em frente à Aman, assim como outros estão em frente a instalações militares em todo o país, se deslocou neste sábado para uma área próxima, a pedido do comandante da Aman, mas, segundo Hermiton, vai voltar a ficar em frente ao portão até que seus objetivos sejam atingidos. Ele acrescentou que os manifestantes “não vão pedir mais nada a ninguém” além das Forças Armadas, que, segundo ele, são a única instituição digna de confiança.

Equipe do UOL é ‘convidada a se retirar’

Hermiton contou no vídeo que uma equipe do portal UOL, que esteve em frente à Aman para gravar uma reportagem sobre a presença do grupo foi retirada do local, porque, segundo eles, o veículo “não diz a verdade”. Hermiton disse que o pedido foi feito “com educação”.