Grupo SEB e Jaguar Land Rover doam mais de duas mil máscaras descartáveis para Itatiaia

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 10:27 horas

Itatiaia – O município de Itatiaia recebeu a doação de mais de duas mil máscaras descartáveis do Grupo SEB e da Jaguar Land Rover, duas empresas internacionais situadas no município. A parceria tem o objetivo de auxiliar as secretarias no combate a pandemia do coronavírus.

O Grupo SEB fez a doação das máscaras descartáveis de proteção respiratória N95 PFF2, que é um respirador purificador de ar, semi-facial e filtrante de partículas. Ele foi desenvolvido para proteger as vias respiratórias contra diversos tipos de infecções e irá contribuir para os servidores públicos de Itatiaia, que estão na linha de frente de combate a Covid-19.

Já a empresa Jaguar Land Rover produziu máscaras de proteção facial para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde e Ordem Pública do município. A máscara é um EPI (equipamento de proteção individual) de dupla proteção, que evita o contato com gotículas, saliva e fluídos nasais que possam atingir o rosto, nariz, a boca e os olhos. A entrega em parceria com a EMR Produtos e Serviços e a FIRJEN, foi realizada na quarta-feira (15).

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia, Rafael Veríssimo, comentou sobre as parcerias feitas entre prefeitura e as empresas.

– Enviamos um ofício para todas as empresas instaladas em nossa cidade, mediante pedido e conhecimento do nosso prefeito Dudu, e solicitamos a parceria com elas a fim de somarmos forças neste momento tão delicado que estamos vivendo. Embora seja um problema de saúde pública, todos os esforços integrados, das secretarias envolvidas neste processo, vêm para mostrar que juntos somos mais fortes – declarou o secretário.

Já o secretário de Saúde, Carlos Goulart, agradeceu pela ajuda recebida pela empresa e o grupo.

– Neste momento, iremos destinar os materiais de proteção para os nossos profissionais que estão na linha de frente. Iremos estender essa proteção também à corporação da Guarda Municipal do nosso município para equiparmos ainda mais esses servidores que estão num processo incansável para conter o avanço do vírus e sua transmissão em nossa cidade – concluiu o secretário de Saúde, Carlos Goulart.