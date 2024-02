Angra dos Reis – O Carnaval em Angra dos Reis segue em vento e popa, a cidade esta cheia de turistas, repleta de atrações musicais e culturais e os últimos dias tem sido de muito sol e calor.

Na noite do último sábado (10), o grupo de pagode Tá na Mente, levou grande público a praia do Anil, que cantaram e dançaram bastante.

Já neste domingo (11), Angra contará com desfiles de blocos nos nos bairros e terá como ponto alto o show do grupo de pagode Swing & Simpatia, na praia do Anil.