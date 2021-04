Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 10:39 horas

Barra Mansa- Já muito conhecido junto à comunidade Católica da região, o Grupo de teatro Arte em Missão, da paróquia Santa Cruz, em Barra Mansa, encena por mais um ano “A Paixão de Cristo” e remonta os últimos passos de Jesus.

Segundo a coordenadora do grupo, Elma Mariano, o espetáculo que será transmitido amanhã, dia 02 de abril, a partir das 17h, via redes sociais já é uma tradição no município. A peça que teve sua edição de 2020 cancelada, foi retomando apenas em 2021.

A coordenadora ressalta que apesar disso, ainda é importante que o espetáculo seja de maneira virtual, para que todos os espectadores assistam na segurança de suas casas.

A coordenadora também destaca que após um ano desafiador e de muita expectativa, o desejo ardente de realizar e manter viva uma das maiores tradições da igreja e do município se mantém.

Segundo Elma Mariano, o Grupo Arte em Missão com apoio da Comunidade Nossa Senhora Aparecida-Vista Alegre pretende realizar com segurança e qualidade o espetáculo e para isso, todas as medidas de segurança indicadas pela OMS e demais órgãos de saúde municipal, estadual e federal estão sendo observadas. A coordenadora também lembrou que uma equipe específica foi criada para cuidar especialmente de cada detalhe.

“São cerca de 6 pessoas na comissão de organização e outras ainda estarão envolvidas na produção do espetáculo, atores, ensaiadores, produtores, equipe de filmagem, fotógrafo, etc, com um total de cerca de 50 pessoas”, disse.

O evento faz parte do Calendário Cultural da cidade, previsto no Sistema Municipal de Cultura- SMCBM Lei 4.602/2016.

Uma paixão de muitos corações

A coordenadora do grupo comemora a realização da encenação neste novo formato. “Administrar as mudanças e necessidades tem sido um grande desafio, a pré-produção é algo trabalhoso e requer uma disciplina para cumprir o que é proposto. Outro grande desafio é ter domínio para saber lidar com dificuldades e novidades que surgem e reverter para que espetáculo aconteça e todos se sintam felizes e seguros. A expectativa é que sejam atingidos 5 mil espectadores”, relatou.