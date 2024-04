GT de Infraestrutura debate eficiência de gastos e execução de projeto públicos

País – Após a segunda reunião do Grupo de Trabalho de Infraestrutura do G20 no Brasil, o coordenador do GT, Marden Barboza, apresentou um balanço das discussões feitas nos dois dias de encontros. “Para nossa surpresa a proposta brasileira foi muito bem aceita por todos os países do G20. Surpresa porque esse é um tema que preocupa mais os países onde a volatilidade cambial é maior, mas mesmo em países onde o risco é menor, foi muito bem aceito”, afirmou Marden.

As propostas brasileiras são para a eficiência do gasto e a execução de projetos públicos. O engajamento dos bancos multilaterais e linhas de crédito internacionais dos bancos de desenvolvimento e a mobilização de capitais privados para projetos de infraestrutura. Para o coordenador do grupo é importante, “identificar soluções para que essas três vertentes possam caminhar conjuntamente e de forma eficiente nos países do G20”.

Cada presidência elege temas prioritários para discussão nos GTs e o Brasil escolheu quatro para a sua presidência. A primeira prioridade é o financiamento à infraestrutura resilientes à mudança climática e como financiar obras que possam lidar com os efeitos climáticos. A segunda prioridade é identificar como os projetos e serviços de infraestrutura podem colaborar para diminuir os efeitos da pobreza. O terceiro tema é atrair capital privado para colaborar com os governos no financiamento à infraestrutura, incluindo medidas para diminuir o risco cambial. O quarto objetivo é aumentar o financiamento à infraestrutura de fronteira e o aumento da participação dos bancos multilaterais nos projetos.

Durante o encontro foram apresentadas propostas para garantir o retorno do investimento privado e reduzir o risco cambial. “Isso interessou a todos os países do G20. O Brasil apresentou o projeto Eco Invest Brasil, do governo federal, como um exemplo positivo, visando incorporá-lo como modelo a ser seguido”, disse o coordenador.

Agenda global de sustentabilidade

A terceira reunião do Grupo de Trabalho Infraestrutura do G20 será em julho, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e inclui a realização de um evento paralelo dedicado à infraestrutura ambiental. Para Marden, a iniciativa “reflete a importância crescente destas questões na agenda global de desenvolvimento e sustentabilidade”.

Para ele, o Brasil se posiciona como um agente ativo nesse contexto, buscando colaborar e aprender com as experiências de outros países para aprimorar seus projetos e políticas de infraestrutura.

O objetivo é desenvolver um conjunto de recomendações e princípios que possam guiar ações efetivas na área de infraestrutura, envolvendo instituições internacionais parceiras e buscando a colaboração dos países do G20.

Fonte: G20 Brasil