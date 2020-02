Guarda Ambiental analisa mancha de óleo encontrada no Rio Paraíba em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 12:22 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa e a Guarda Ambiental encontraram mancha de óleo no Rio Paraíba, na manhã desta segunda-feira (10).

Uma equipe da Guarda Ambiental está no local com drones, equipamentos e embarcações para avaliar a procedência da mancha e seu grau de periculosidade no rio.