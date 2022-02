Guarda Ambiental de Barra Mansa faz patrulhamento preventivo em zonas rurais e distrito

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 21:48 horas

Barra Mansa – Visando coibir a prática de ilícitos ambientais, como queimadas, devastação de áreas e extração mineral, agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa realizaram nesta sexta-feira (4), patrulhamento preventivo em zonas rurais da cidade e no distrito Rialto. A ação ocorreu a partir de planejamento estratégico e percorreu estradas vicinais. As localidades de Carfanaum e São Genaro também receberam as ações.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, o intuito é manter o princípio do meio ambiente equilibrado, resguardado no art. 225 da Constituição Federal.

– O meio ambiente precisa e deve ser preservado para e pelas gerações atuais e futuras. É responsabilidade de toda sociedade, desde o cidadão rural até os grandes empresários. Aqueles que causam danos à natureza devem ser responsabilizados por seus atos e inclusive, repará-los – detalhou.

Durante a operação, um areal localizado entre a estrada Colônia x Rialto foi vistoriado e constatado que operava com todas as autorizações e licenças exigidas para a atividade.

Ainda no decorrer dos trabalhos, um homem foi orientado a apagar o fogo que queimava no quintal de sua residência e advertido acerca da proibição da prática.