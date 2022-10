Guarda Ambiental de Barra Mansa flagra crimes na Unidade de Conservação Cândido Silva

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:31 horas

Durante patrulhamento pelo bairro Água Comprida, agentes identificaram diversas ações irregulares e encaminharam suspeito para a 90ª DP

Barra Mansa – Durante patrulhamento pela Unidade de Conservação Cândido Silva, com o objetivo de coibir crimes e infrações, agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa flagraram diversas ações irregulares na tarde de quarta-feira, dia 05. Entre elas, movimentação de solo, aterro e obstrução de curso d’água, supressão de vegetação e intervenção na APP (Área de Preservação Permanente), localizada no bairro Água Comprida.

“A equipe estava em patrulhamento de rotina quando identificou as irregularidades e fez contato com o suspeito no local. O homem nos informou que teria sido contratado para realizar o serviço de instalação de rede de drenagem na área”, informou o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues.

A Guarda Ambiental constatou também a inexistência de licença para a realização dos trabalhos. “Diante de todos os fatos, a equipe fez a autuação e o registro fotográfico. Dada a ciência do crime, conforme previsto no artigo 60 da Lei 9605/98, o suspeito foi encaminhado para a 90ª DP para apresentação e apreciação da autoridade policial. É importante ressaltar que qualquer intervenção dentro de Unidades de Conservação precisam de autorização ambiental, a multa para a infração pode chegar a R$50 milhões, segundo o Decreto Federal 6.514 de 2008”, disse.

As denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa podem ser feitas diretamente à gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 3322-9100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.