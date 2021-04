Guarda Ambiental e PM realizam operação de reintegração de posse no Vale do Paraíba

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 15:47 horas

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira (20), a Guarda Ambiental, com apoio da Polícia Militar, realizou uma ação de reintegração de posse no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa. Logo na chegada ao local, os agentes foram recebidos a tiros de arma de fogo e tiveram que pedir reforço da PM. Felizmente, não houve feridos.

Segundo informações do secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, existe uma decisão judicial para que o local, que é particular, seja desocupado.

– Como o terreno se encontra dentro da Área de Proteção Ambiental Cândido Silva, a Guarda Ambiental foi acionada para a operação – disse o secretário.

Com a chegada do reforço, os agentes checaram o terreno, que fica próximo à Rua Geraldo Agostinho Ferreira. Na área íngreme e que faz fronteira com o bairro Getúlio Vargas foram encontrados indícios de ocupação, com a demarcação de lotes e a construção de cercas de mourões e estacas feitas com a derrubada de árvores da própria APA (Área de Preservação Ambiental).

No local, nenhum invasor foi encontrado. Na 90ª DP onde o caso foi registrado, um dos policiais militares relatou que, de acordo com moradores da localidade, o terreno vem sendo ocupado pouco a pouco por determinação do tráfico de drogas.