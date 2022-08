Guarda Civil de Porto Real realiza palestra junto a serviço de convivência ‘Nova Geração da Melhor Idade’

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 16:54 horas

Porto Real- Na última quarta, dia 17, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), promoveu junto a Diretoria Municipal de Trânsito (DIMUTRAN), uma palestra para os participantes do serviço de convivência ‘Nova Geração da Melhor Idade’. “Durante o encontro, os agentes da DIMUTRAN fizeram um trabalho educativo, onde apresentaram aos participantes o cartão que garante a vaga gratuita da Pessoa Idosa nos transportes públicos”, explica a secretária de Assistência Social, Valéria Sá.

Já o prefeito Serfiotis destacou a eficiência do trabalho realizado entre as Secretarias. “O cartão é um direito da pessoa idosa e queremos que todos tenham o acesso assegurado. Para isso, iremos realizar um novo encontro onde os agentes da DIMUTRAN irão cadastrar todos os participantes, e dessa forma, iremos agilizar este processo e fazer com que todos sejam beneficiados o mais breve possível”, analisou Serfiotis.