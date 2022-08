Guarda Civil Municipal de Itatiaia participa do resgate de motorista após acidente na estrada para Maromba

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 17:23 horas

Itatiaia- Na manhã desta sexta-feira (12), agentes da Guarda Civil Municipal de Itatiaia apoiaram o resgate de um motorista, que sofreu um acidente na estrada de subida de Maringá/Maromba. Equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou no resgate, com apoio da Guarda, que auxiliou ainda na sinalização e orientação aos motoristas.

O motorista foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. No momento o trânsito está fluindo normalmente.