Guarda Civil Municipal de Porto Real auxilia volta às aulas com Ronda Escolar - Diário do Vale

Porto Real – A Ronda Escolar está sendo realizada regularmente para auxiliar a volta às aulas nas escolas da rede pública do município de Porto Real. As ações acontecem de forma intercalada entre as unidades de ensino e tem como finalidade oferecer um ambiente seguro a toda comunidade escolar.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), De Souza, este é um serviço de proteção preventiva, que atua em ações de frente educativa com o objetivo de promover segurança aos estabelecimentos de ensino público.

O Prefeito Alexandre Serfiotis ressalta, que faz parte das competências específicas da Guarda Civil Municipal, GCM, agir diariamente na segurança de escolas e creches do município, protegendo não somente o patrimônio público, mas também a comunidade escolar. “Durante todo o ano, mesmo no período de férias, o trabalho acontece, porém é intensificado neste período de retomada das aulas”, destaca o Prefeito Serfiotis.