Guarda Comunitária de Volta Redonda retira 85 veículos abandonados das ruas em janeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 15:22 horas

No mesmo período, a UGC supervisionou a poda de 125 árvores em vários bairros do município, contribuindo com a segurança pública

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através das cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), retirou das ruas de Volta Redonda 85 veículos em situação de abandono e supervisionou a poda de 125 árvores em diversos bairros da cidade, durante o primeiro mês do ano. Os serviços abrangem ainda as solicitações encaminhadas pelos cidadãos e associações de moradores.

Os veículos em estado de abandono foram removidos após os proprietários serem contactados e informados sobre o prazo para retirada de via pública. Dos 85, 12 foram removidos para o Depósito Público Municipal, pois o prazo não foi cumprido. Além disso, dois veículos foram levados a locais seguros e cobertos com o auxílio do guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a pedido dos proprietários.

As equipes da Semop, sob a orientação da UGC, fizeram a poda em 125 árvores de vários bairros, além de recolhimentos de galhos que caíram com as fortes chuvas de janeiro. As equipes especializadas priorizam também a segurança primária, com a desobstrução da iluminação pública, retirando os galhos que tampam a luz dos postes e aumentando a sensação de segurança dos locais.

A UCG ainda agilizou a desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (3) e retirada de entulho após flagrante e advertência à pessoa, depois do descarte em área de preservação ambiental. Dois veículos com registro de roubo/furto foram recuperados, nos dias 23 e 24, ambos no bairro Ponte Alta. Os carros foram levados à 93ª DP (Delegacia de Polícia) e posteriormente devolvidos aos donos.

“Os profissionais da UGC estão de parabéns pelo serviço de excelência que executam, atendendo diretamente às solicitações da população, seja através de grupos de Whatsapp ou pessoalmente, durante as rondas diárias pela cidade. Só com a participação da sociedade podemos ter sucesso no resultado da segurança pública”, enalteceu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.