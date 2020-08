Guarda Municipal aplica 15 autos de infração durante fiscalização em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 18:44 horas

Volta Redonda – A Guarda Municipal aplicou 15 autos de infração em veículos que descumpriram o Código de Trânsito, na sexta-feira (14) e neste sábado (15). A força-tarefa também verificou denúncias da população e fará mais uma ação no período da noite.

A equipe atuou para evitar aglomeração de pessoas por conta do novo coronavírus e verificar se as determinações dos decretos municipais estão sendo cumpridas. De acordo com o relatório, as fiscalizações foram realizadas nos bairros Retiro, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Santo Agostinho, Jardim Amália I e São João.

O comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, destacou que a nova estratégia de fiscalização será muito mais ativa por causa da flexibilização total das atividades econômicas na cidade.

– Com essa estratégia, vamos atingir mais pessoas. Assim nosso efetivo poderá orientar e coibir o descumprimento das normas estabelecidas em Volta Redonda – disse o comandante.

Durante toda a semana a GM, que desde março atuava nos acessos a Volta Redonda controlando a entrada de veículos na cidade, passou a atuar nos principais centros comerciais do município. Os guardas municipais foram divididos em cinco pontos base que ficam na Vila Santa Cecília, na rotatória da Praça Brasil, na Avenida Amaral Peixoto, embaixo do viaduto Heitor Leite Franco; no Aterrado, no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luiz Alves Pereira; no Retiro, a Avenida Sávio Gama na altura da Avenida Waldir Sobreira Pires; e no Santo Agostinho, a Rua Jaime Martins, próximo ao posto da Polícia Militar.

O relatório da força-tarefa apontou que na maioria dos bairros os estabelecimentos estavam atendendo as normas determinadas nos decretos. Foi registrado, porém, que no Santo Agostinho a força-tarefa encontrou moradores sentados em uma praça consumindo bebidas e alimentos. Todos eles foram orientados.