Guarda Municipal comemora Proclamação da República com ato cívico em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de novembro de 2021, 15:47 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa promoveu na manhã desta segunda-feira um ato cívico em comemoração à Proclamação da República, celebrado no dia 15 de novembro.

— Em datas importantes, como 03 de outubro, aniversário da nossa cidade, o Sete de Setembro e outras, nós realizamos a cerimônia de hasteamento de bandeira — explicou o comandante da Guarda,

Após anos realizando o ato cívico na Praça da Liberdade, no Centro, este ano a cerimônia foi realizada no Palácio Barão de Guapi, prédio que teve reforma concluída recentemente e que faz parte da história do município, pois abrigou a Câmara Municipal desde sua inauguração até o ano de 2005 e atualmente sedia a Biblioteca Municipal Adelaide Franco e a Fundação de Cultura no pavimento térreo.

— Os atos cívicos eram realizados na Praça da Liberdade, mas devido a sua importância e por todo o contexto histórico, resolvemos trazê-lo aqui para o Palácio Barão de Guapi — destacou.

Ainda seguindo medidas de proteção a Covid-19, o ato ocorreu com número reduzido de agentes, seguindo todos os protocolos de segurança.