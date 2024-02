Guarda Municipal de Barra Mansa promove ação de conscientização nas travessias de linhas férreas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, promoveu nesta quinta-feira (8), uma campanha de conscientização nas travessias de pedestres e veículos na linha férrea, no Centro. Os agentes estiveram panfletando e abordando a população nas passagens de nível das ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias e, posteriormente, na entrada do Parque da Cidade.

A ação teve apoio das empresas MRS Logística e VLI Multimodal. Dentre os objetivos, o principal foi alertar as pessoas para o período de Carnaval, para que se atentem ao atravessar as passagens de nível e não abusem durante as festividades.

O coordenador do Programa Educacional de Trânsito (PET), Elizeu Garcia, pontuou a importância da ação junto aos transeuntes. “Estamos realizando um trabalho de conscientização para os foliões. A ação visa reforçar com as pessoas os cuidados que devem ter, porque é muito importante que se divirtam com segurança. Reforçamos que não se deve parar nas passagens de nível”, disse Elizeu.