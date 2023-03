Guarda Municipal de Barra Mansa realiza distribuição de rosas no Dia da Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 17:26 horas

Ação faz parte da programação especial realizada no Corredor Cultural, no Centro



Barra Mansa – Nesta quarta-feira (08), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Barra Mansa promoveu diversas atividades especiais no Corredor Cultural, incluindo a distribuição de rosas ao público feminino presente. Essa ação foi promovida pela Guarda Municipal, que integra a Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O secretário titular da Pasta, Capitão Daniel Abreu participou pessoalmente da homenagem e ressaltou que o ato é realizado com muito carinho pela equipe da Guarda, que sempre preza pela boa relação com a população, especialmente as mulheres do município neste dia.

“É importante lembrar que através da Patrulha da Mulher nós tomamos todas as medidas envolvendo violência de gênero. E não poderia deixar de ser diferente nesta data em que estamos aqui para compartilhar nosso respeito e admiração e deixar essa homenagem com a entrega simbólica de rosas”, concluiu Capitão Abreu.

A guarda Vanessa Souza Fonseca participou da entrega das rosas e destacou a beleza e o sucesso do evento.

“Muitas mulheres apareceram aqui hoje e foi uma homenagem importante para todas as trabalhadoras. Um evento que falou muito sobre o empoderamento feminino e o respeito e que devemos continuar nos próximos anos”, comentou.