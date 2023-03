Guarda Municipal de Barra Mansa recupera carro furtado - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:02 horas

Veículo, furtado em Volta Redonda, foi localizado na manhã desta terça-feira (7) no Centro

Barra Mansa – Um carro furtado na cidade de Volta Redonda foi recuperado nesta terça-feira (7) pela Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM). Durante ronda rotineira, os agentes encontraram o carro modelo GM Kadett de cor vermelha estacionada em condições suspeitas, em cima da calçada, na Rua Ary Thomé, próximo ao Parque da Cidade, no Centro, em Barra Mansa.

Ao avistarem o veículo, os agentes consultaram o sistema e constatou que o automóvel era furtado. Foi realizado contato com o proprietário do carro que compareceram junto com os agentes na 90ª DP para realização do auto de recuperação.

O veículo foi furtado na última segunda-feira (6), na Rua Vereador Luiz da Fonseca Guimarães, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O proprietário estacionou o carro no local e, quando retornou pouco tempo depois, já não estava mais lá. Em sequência, foi aberto um Boletim de Ocorrência de furto do veículo.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, atribui os diversos veículos recuperados pela corporação ao trabalho de excelência prestado por todos os agentes municipais.

“Neste caso, o Inspetor Hélio e o Guarda Municipal Barros estavam em ronda rotineira e realizaram o auto de recuperação. São gratificantes estas situações. Poder devolver aos proprietários automóveis furtados nos dá certeza de que a corporação está no caminho certo”, destacou.

O Secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, ressaltou ainda o trabalho da Guarda Municipal nos serviços prestados para a segurança de toda a população. “Nossas viaturas e agentes, através das patrulhas, estão sempre atentos na fiscalização, na segurança e no apoio ao trânsito da cidade, bem como em veículos em atividade suspeita, onde realizamos consultas dos mesmos, que foi o caso do veículo recuperado”, concluiu Abreu.

As denúncias sobre carros furtados ou roubados, assim como outras irregularidades, podem ser feitas para a Guarda Municipal através dos seguintes telefones: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.