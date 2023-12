Guarda Municipal de BM doa quase uma tonelada de alimentos para instituições filantrópicas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) realizou nesta quarta-feira (13) uma ação social em duas instituições filantrópicas do município ao entregar quase uma tonelada de alimentos, divididos entre a Casa Rosa, no Centro, e a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Vila Vicentina Sociedade São Vicente de Paulo, no bairro Ano Bom. O secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, participou das duas entregas feitas pela Guarda Municipal.

“É um gesto simples, mas que vale muito. Trazer para os assistidos todo e qualquer tipo de carinho e cuidado ajuda a aumentar a sua autoestima. Esperamos que todos tenham um Natal mais feliz e aproveitem essas doações”, disse o comandante da Guarda, Paulo Sérgio Valente, destacando que a ação busca mudar a imagem da corporação junto aos moradores do município.

“Queremos modificar o olhar punitivo que algumas pessoas têm com a Guarda”, frisou.O secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, destacou que a pasta está sempre à disposição da população barra-mansense. “Os munícipes podem contar conosco para atuar, agir e também auxiliar no que for preciso. A Ordem Pública, bem como a Guarda e demais braços da Pasta, têm satisfação em atender a população”, comunicou.“Através dessa soma de forças, temos a possibilidade de ajudar muitas pessoas.

“É uma atitude muito generosa, gratificante e que faz o bem para quem precisa”, avaliou a diretora da Casa Rosa, Cléo Ferreira.

As instituições

A Casa Rosa é um local destinado a pessoas que fazem tratamento oncológico (de combate ao câncer). Ela existe há quatro anos e atende cerca de 2.500 pacientes por mês. Para entrar em contato com a unidade, o telefone é: (24) 3401-0139.A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Vila Vicentina Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) cuida de idosos. O local fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, e o telefone para contato é: (24) 3323-2984.