Guarda Municipal de Volta Redonda flagra despejo irregular de entulho

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 21:51 horas

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagrou uma mulher fazendo o descarte irregular de entulho na Rua 719, no bairro Casa de Pedra, em uma área próxima ao Hospital da Unimed, à margem da Rodovia dos Metalúrgicos. O local tem sido alvo de despejo irregular e era monitorado há algumas semanas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O flagrante aconteceu na última semana.

Durante o monitoramento, foi possível ver quando a mulher, conduzindo um Spin branco, entra na rua sem saída e para. Ela abre o porta-malas do veículo e retira diversas caixas contendo restos de obra, como latas de tinta, madeira, canos de PVC, entre outros.

Ao ser abordada por agentes da Guarda Municipal, ela se justificou dizendo que “todo mundo joga entulho nesse local” e achava que não estava fazendo nada de errado. No entanto, ela acabou reconhecendo a falha e recolheu o material que havia descartado e se comprometeu a não cometer mais a infração.

A mulher foi autuada por abandonar objetos na via, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, a Rua 719 estava repleta de entulho e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fez a limpeza.

– Essa rua estava totalmente lotada de entulho e, na semana passada, solicitamos à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para realizar a limpeza e o Ciosp passou a monitorar o local, sem data para encerrar. Vamos fiscalizar o tempo todo – afirmou.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que o local é comumente utilizado para o descarte ilegal de entulho e lixo.

– Esperamos que esse monitoramento seja um freio nesta prática delituosa, pois se trata também de um crime ambiental – enfatizou.