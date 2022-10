Guarda Municipal de Volta Redonda impede agressão contra mulheres

Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 17:22 horas

Ações aconteceram neste domingo, 16, nos bairros Aterrado e Santa Cruz

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuou na manhã deste domingo em dois casos de agressão contra mulheres. Por volta das 8h, os guardas Augusto e Rodrigo estavam a caminho da Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, para executar uma poda de árvore preventiva com objetivo de garantir mais segurança no local. Ao passarem pela Avenida dos Ex-Combatentes, foram alertados pela população sobre um casal que discutia nas proximidades de casa.

“Quando a equipe da Guarda se aproximou, o homem chegou a puxar uma faca, mas fugiu do local com a ação dos agentes”, explicou o comandante da GMVR, João Batista dos Reis. Ele acrescentou que a mulher foi levada a 93ª Delegacia de Polícia para fazer o registro de ocorrência e o homem vai responder por agressão.

No mesmo horário, nas proximidades da Ponte Pequetito Amorim, no Aterrado, os guardas Costa e Dalessandro viram uma mulher sendo arrastada por um homem. Neste caso, os dois foram levados à delegacia, mas a vítima não quis prestar queixa. “Por ser um homem que já foi abordado pela Guarda Municipal em outras ocasiões, o registro da ocorrência foi feito pelos agentes e testemunha”, contou Batista.

“O proximidade da Guarda Municipal com a comunidade, ampliada na gestão do prefeito Neto, tem resultado em maior eficácia nas ações. Sentimos aumentar a confiança da população nos nossos agentes que estão sempre prontos para atender os moradores”, disse o comandante da corporação.