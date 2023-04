Guarda Municipal de Volta Redonda recolhe moto barulhenta no bairro Laranjal após flagrante

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 15:37 horas

Condutor não tinha habilitação, a placa do veículo estava quebrada e o escapamento adulterado

Volta Redonda – Uma motocicleta Honda CB 250 com irregularidades – entre elas, o escapamento adulterado – foi recolhida por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) ao Depósito Público Municipal. O flagrante ocorreu nesse domingo (16), durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Laranjal.

O inspetor De Oliveira e o GM Paulino tiveram a atenção voltada para o barulho alto de uma motocicleta, que também estava com a placa cortada pela metade (apresentando apenas as letras). “O barulho era tão alto, proveniente do seu escapamento adulterado, perturbando o sossego de todos”, contou o inspetor De Oliveira.

“O condutor ainda tentou fugir, mas conseguimos fazer a abordagem de forma segura. E quando pedimos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o mesmo disse não possuir, além de não apresentar o documento de porte obrigatório (CRLV) e ter a placa de identificação cortada. Todos esses fatores somaram para que a moto fosse recolhida ao depósito”, disseram os agentes.

“Os GMs estão de parabéns pela ação rápida e eficaz, ao recolher um veículo que causa tantos transtornos à sociedade, pois um escapamento ‘aberto’ traz prejuízo ao sossego e ao trabalho, causando sérios danos aos enfermos, bebês, autistas, idosos e até animais de estimação”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.