Guarda Municipal de VR morre vítima da Covid-19

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 17:17 horas

Volta Redonda – A agente da guarda municipal de Volta Redonda, Ilça Enalda Maria Romaneli Silva, morreu nesta quarta-feira, dia 07, vítima da Covid-19. Atuante na Patrulha Maria da Penha desde 2016, a guarda estava internada no Hospital Regional e não resistiu às complicações da doença.

Até a publicação desta nota não foi divulgada mais informações sobre a morte da agente.

Através das redes sociais, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) se despediu e lamentou a morte da guarda.

“Querida Amiga Romaneli, hoje nos despedimos de uma mulher dedicada, amiga, divertida, profissional, guerreira, falante…

Para nos referirmos a você, nossa querida Guarda Municipal Romaneli, podemos utilizar incontáveis palavras e qualidades, e elas jamais serão suficientes.

Em nome da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, toda a população de Volta Redonda e em especial, todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, registramos o nosso agradecimento à sua inteira dedicação e empenho, agradecimento que também foi realizado inúmeras vezes pessoalmente.

Obrigada por ter sido a personificação da Patrulha Maria da Penha de Volta Redonda, já estamos com saudades e você será eternamente e lindamente lembrada por nós!

Aos familiares e amigos (as), nossos sinceros sentimentos!

Amigos (as) da SMIDH”.