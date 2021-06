Guarda Municipal detém homem em surto dentro de loja em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de junho de 2021, 09:46 horas

Segundo a pasta, um funcionário do estabelecimento, ferido, foi encaminhado ao hospital após ser atacado com um facão

Volta Redonda – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido pela Guarda Municipal de Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 04, dentro de uma loja na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. Segundo a pasta, funcionários do estabelecimento acionaram a GMVR após serem atacados pelo homem, em surto, com um facão do mostruário da loja; além de ameaçar um dos funcionários, chegando a colocar o facão em seu pescoço. O caso foi registrado na 93ª DP.

A vítima ameaçada chegou a entrar em luta corporal com o homem, que foi contido por outros funcionários. O facão usado na ação foi apreendido e, após o flagrante, agentes da GMVR encaminharam o homem à delegacia de Volta Redonda.

A Guarda Municipal também informou que prestou atendimento ao funcionário, ferido. Ele foi encaminhado ao hospital – não informado – , com lesões na mão e no braço. Não há informações sobre seu estado de saúde.