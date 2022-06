Guarda Municipal e Defesa Civil de Porto Real alertam para o perigo de soltar balões

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 17:02 horas

Porto Real- Após atender uma ocorrência no último dia 16, feriado de Corpus Christi, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil de Porto Real alertam para o perigo de soltar balões. Segundo o Diretor da Defesa Civil, Bruno Souza, mesmo sendo crime ambiental, algumas pessoas insistem nesta prática perigosa que leva riscos de acidentes de grandes proporções. “Soltar balões para quem pratica pode significar diversão, mas o que parece uma brincadeira pode resultar em danos irreparáveis e até em morte” – Salientou Bruno.

O Guarda Municipal Tuler conta que no feriado, houve acionamento da Guarda para comparecer na Avenida Dom Pedro II, próximo ao bairro Village, pois um balão havia caído no local, onde encontraram o balão de cerca de 25 metros, com parte agarrada sobre a rede elétrica e parte sobre uma árvore.

“Com o auxílio da Defesa Civil Municipal e de populares, o removemos da rede elétrica e da copa da árvore onde estava preso, mas ainda bem que não houve feridos e nem chegou a haver um incêndio” – Disse aliviado o GCM. Tuler alerta que após um objeto desses ser lançado no céu, não é possível ter controle de onde ele pode passar ou cair, sendo que no trajeto, pode causar acidentes com aeronaves, cair em áreas de vegetação ou qualquer outro lugar com material inflamável podendo provocar incêndios com danos para o meio ambiente, econômicos e até mesmo mortes de pessoas. “Não solte balões, não é brincadeira, é crime ambiental” – Concluiu Tuler.