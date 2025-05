Guarda Municipal flagra moto e carro irregulares em Volta Redonda

Volta Redonda – Guardas municipais removeram à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), nessa terça-feira (29), uma motocicleta com suspeita de clonagem e um carro com registro de furto. Os veículos foram flagrados por agentes em patrulhamento e câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition), do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O primeiro caso envolveu um Corsa cinza que circulava pelo bairro Aterrado. Ao ser flagrado por câmeras de monitoramento, o sistema emitiu um alerta de que havia um registro de furto do carro. Guardas municipais foram avisados e localizaram o veículo já estacionado na Avenida Sete de Setembro. Um homem que se identificou como proprietário apresentou as devidas documentações. Ele alegou ter adquirido o carro na cidade do Rio de Janeiro, mas que o antigo proprietário se negou a fazer a transferência de propriedade, pois queria desfazer o negócio. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido na 93ª DP e o caso será investigado.

Já nas proximidades do Shopping Park Sul, na Rodovia dos Metalúrgicos, agentes em patrulhamento tiveram suas atenções voltadas a uma motocicleta Honda XRE 300, com diversas irregularidades: sem retrovisores, placas em más condições de visibilidade e desgastada, o que indica que o veículo era usado para empinar – conduzindo-o em apenas uma das rodas – e pneus carecas.

Durante a abordagem, os guardas municipais não localizaram o registro da motocicleta com a placa que ela ostentava. Em consulta mais minuciosa, foi descoberto que os números da placa não batiam com o do chassi, assim como o número da moto não seguia o padrão encontrado em motos daquela marca/modelo. Os guardas então constataram que aquele veículo seria clone de um outro que circula no Rio de Janeiro, inclusive com um registro de ocorrência feito em delegacia.

O condutor informou aos agentes que já tinha comprado a motocicleta pela internet no estado que ela se encontrava. Sendo assim, o homem e moto foram conduzidos para 93ª DP para o registro e as medidas cabíveis. O veículo ficou apreendido.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou o trabalho da Guarda Municipal e a utilização da tecnologia para retirar das ruas um veículo com suspeita de clone e outro com registro de furto.

“Parabéns aos nossos guardas municipais que têm sido essenciais no combate às irregularidades, estando atentos e dispostos a efetuar abordagens que garantem um ambiente ainda mais seguro em Volta Redonda. Importante destacar o investimento em tecnologia e em software de ponta que o município fez, graças a isso estamos conseguindo identificar práticas delituosas de forma cirúrgica e sem nenhum tipo de efeito colateral. É a segurança pública de Volta Redonda cada vez mais eficiente e segura”, salientou Coronel Henrique.