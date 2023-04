Guarda Municipal intensifica a segurança nas escolas em Valença

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 12:39 horas

Motos Patrulha reforçam o policiamento na área comercial

Valença – O Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, como medidas iniciais determinou que a Guarda Civil Municipal intensifique a presença de agentes nos estabelecimentos de ensino do município, visando a proteção dos estudantes e profissionais da rede de educação.

Devido a ação emergencial, o Prefeito Fernandinho, solicitou também todo o apoio da Polícia Militar, como mais uma medida de prevenção e que vai impactar de forma positiva na comunidade escolar.

A Guarda Municipal informou que já realiza o serviço de segurança e vigilância patrimonial das escolas, atendendo, inclusive, uma demanda dos pais de alunos, no entanto, neste período emergencial, essa atuação será intensificada.

Motos Patrulhas

A 3ª Companhia de Polícia Militar também reforçou o patrulhamento no centro comercial do município, que está sendo patrulhado pelas “Motos Patrulhas”, todas as ruas do centro estão sendo monitoradas e fiscalizadas pela Polícia.