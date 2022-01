Guarda Municipal licenciado recebe assistência da Secretaria de Ordem Pública

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 17:06 horas

Volta Redonda- O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acompanhado do subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, o inspetor Silvano Teixeira de Paula, e do responsável pela seção de Expediente da corporação, inspetor Almico, visitou o guarda municipal, licenciado, Filho. Afastado do serviço por problemas de saúde, Filho recebeu os colegas em casa na manhã desta segunda-feira (3).

De acordo com Luiz Henrique, o objetivo da visita foi prestar assistência ao profissional. “Vamos acompanhar a recuperação do guarda Filho, apoiando também a família”, disse, acrescentando que esta ação faz parte das funções da nova secretaria.

O guarda Filho recebeu uma cesta básica, cedida pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), que passa a fornecer a ajuda mensalmente à família.

“O GM Filho sempre prestou ótimos serviços à corporação e atualmente está de licença médica, tratando de uma séria enfermidade. A intenção da visita foi de tomar ciência das reais necessidades dele”, comentou Silvano, que está respondendo pelo comando da GMVR até o final deste mês, interinamente. “A mesma atitude será tomada sempre que chegar ao nosso conhecimento que algum membro da corporação passa por dificuldades”, destacou.