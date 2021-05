Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 17:42 horas

Barra Mansa – Um homem, de 26 anos, foi preso por ter realizado atos de vandalismo contra a Igreja Matriz de São Sebastião ocorrida na noite de quinta-feira, no Centro de Barra Mansa. A Guarda Municipal atuou na prisão do responsável, que foi identificado como pessoa em situação de rua. Ele tentou invadir o templo católico utilizando uma cruz que se encontrava fixada em frente à entrada principal. Após a prisão, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a psicóloga da Consultório na Rua, Grazielle Nacarate, o rapaz relatou que veio do Rio de Janeiro e chegou na cidade no dia 20. Ele passou pelo atendimento no consultório na última terça-feira, 25.

– Foi feito atendimento no final do dia. Ele estava com agitação psicomotora, mas lúcido e orientado. A única queixa é que tinha bronquite crônica e solicitou marcar atendimento do clínico para a medicação. Ontem o Reviver entrou em contato com a Clínica Na Rua, relatando agitação do usuário. A orientação foi acionar o Samu – disse a psicóloga.

O prefeito Rodrigo Drable se pronunciou em suas redes sociais sobre o ocorrido.

– Foi preso o rapaz que quebrou a igreja, usuário de drogas, completamente transtornado, e a atuação da nossa Guarda Municipal é que permitiu que isso acontecesse. No início da manhã eu assumi o compromisso que nós resolveríamos isso e fizemos. Eu conto agora com o retorno do Capitão Videira a Barra Mansa para continuar nos ajudando no combate ao crime, que a cada dia tem aumentado e nós sentimos falta do Capitão Videira aqui. O meu respeito à Polícia Militar – detalhou Drable.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, detalhou a ação.

– A Guarda Municipal não foi acionada no momento, o que deveria ter acontecido. Recebemos o vídeo e no mesmo momento saímos à procura. Ficamos a noite toda e na parte da manhã os encontramos e encaminhamos a delegacia – concluiu o comandante.

Em um vídeo que está circulando pela Internet, o padre Renê de Oliveira, informou que a cruz estava no local desde o início deste ano e era um símbolo em memória aos mortos pela Covid-19 em Barra Mansa. O sacerdote também declarou que irá tomar as providências cabíveis.