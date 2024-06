Guarda Municipal recupera Kombi furtada em VR

“Parabenizo os agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda pela recuperação do veículo, que só foi possível graças às denúncias feitas pela população. Isso demonstra mais uma vez que o sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. É dessa forma que vamos fazer Volta Redonda cada vez mais segura”, destacou Luiz Henrique.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou trabalho que está sendo desenvolvido pelas forças de segurança do município com apoio da população.

Ao chegarem à via indicada pelas denúncias, os guardas municipais descobriram pela placa da Kombi que a mesma havia sido furtada, e possuía com registro feito na 93ª Delegacia da Polícia Civil, para onde foi transportado em um guincho.

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou na segunda-feira (10), na Rua Paranaguá no bairro Santo Agostinho uma Kombi que havia sido furtada. O veículo foi localizado após denúncias de que estava abandonado no local.