Guarda Municipal recupera moto furtada em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 17:34 horas

Veículo havia sido furtado no domingo, dia 08, em Volta Redonda

Barra Mansa – Guardas Municipais que atuam no Grupamento de Ronda Escolar em Barra Mansa, recuperaram uma motocicleta, modelo Yamaha Factor YBR, cor prata, com registro de furto, na manhã desta segunda-feira, dia 09, nas proximidades do Colégio Estadual Pereira Inácio, no bairro Saudade.

Segundo a GM, um homem foi visto empurrando a motocicleta, sem capacete, tentando fazê-la funcionar, o que chamou a atenção dos guardas. Ao ser abordado, o homem informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação do veículo.

Após a constatação, o homem foi encaminhado até a 90ª DP (Barra Mansa), e, após consulta nos sistemas, foi verificado que o veículo tem registro de furto desde domingo, (08), em Volta Redonda. O suspeito vai responder por receptação. A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário.