Guardas Civis Municipais de Itatiaia são contemplados com certificado de formação

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 16:21 horas

Itatiaia- O prefeito Irineu Nogueira participou nesta terça-feira, 23, da entrega de certificados de formação a 24 Guardas Civis Municipais de Itatiaia. Quatorze receberam o diploma de Formação Geral, com base em matriz curricular da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), e 10 estão certificados para o Grupamento Especial de Meio Ambiente da Corporação.

Irineu ressaltou que os cursos de formação foram coordenados pela própria Guarda Civil Municipal, demonstrando o grau de qualificação e preparo da instituição. Segundo ele, o trabalho desempenhado pelos profissionais da Corporação tem o reconhecimento da comunidade e o total apoio da administração.

O prefeito citou o desarquivamento do processo administrativo sobre o aumento do adicional de periculosidade da categoria, popularmente conhecido por risco de vida, como exemplo da importância com que a atual gestão encara a atuação da Guarda Civil Municipal.

O Chefe do Executivo lembrou que a Guarda Municipal faz esta reivindicação já há algum tempo e que, atualmente, o percentual de risco de vida é de 50% e categoria entende como ideal o patamar de 80%. “A Secretaria de Governo está dando andamento ao assunto e futuramente um Projeto de Lei deverá ser encaminhado ao Legislativo”, comenta Irineu.