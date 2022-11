Guardas de Barra do Piraí usarão bafômetro que detecta álcool no ar - Diário do Vale

Guardas de Barra do Piraí usarão bafômetro que detecta álcool no ar

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 16:59 horas

Barra do Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) doou à Guarda Municipal de Barra do Piraí um bafômetro diferente dos convencionais, este é do tipo passivo, ou seja, não precisa que o motorista sopre o equipamento. Neste modelo, basta o etilômetro ser aproximado da boca ou do nariz. Um termo de cooperação técnica foi assinado entre as duas forças de segurança.

– É muito importante a aquisição de equipamentos como esse para mantermos a segurança no município. É um fato que motoristas alcoolizados podem causar acidentes fatais, e, para evitar isso, é imprescindível que a Guarda Municipal possua a aparelhagem necessária para realizar a triagem, e assim, não permitindo que condutores embriagados dirijam – ressaltou o prefeito Mario Esteves.

Segundo a prefeitura, o Breathalyser Iblow10 é um equipamento que possibilita que até 12 pessoas sejam testadas por minuto. O chefe da unidade da PRF em Barra do Piraí, A. Barros, explicou como este bafômetro passivo funciona.

– Esse é um pequeno aparelho que consegue captar pelo ar caso o condutor tenha ingerido álcool. Quando for positivo, ele indica acendendo uma luz vermelha – garantiu.