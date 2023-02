Guardas municipais de Barra Mansa encontram carro furtado em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 21:53 horas

Barra Mansa – Guardas municipais de Barra Mansa encontraram neste sábado ((25) um carro que havia sido furtado em Volta Redonda. O veículo estava em estado de abandono, sem as rodas, na Rua Julia de Oliveira Leal, próximo a sede do antigo Grêmio Nestlé, no bairro Santa Rosa.

Em consulta ao sistema de segurança pública, os agentes Arêas e Teixeira constataram que o Fiat Uno, havia sido furtado em Volta Redonda.

O carro foi levado para a delegacia e o proprietário avisado para comparecer na unidade policial para reavê-lo. O caso foi registrado na 90ª DP.