Guardas Municipais de Itatiaia participam do curso de formação do Grupamento Especial de Meio Ambiente

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 16:57 horas

Itatiaia- Dez agentes da Guarda Civil Municipal estão participando do curso de formação do Grupamento Especial de Meio Ambiente (GEMA). As aulas iniciaram no dia 1º de julho e terão duração de um mês. Durante essa semana os agentes participaram do treinamento sobre “Valorização da Cena de Crimes e Acidentes”. A simulação aconteceu na entrada da rua Prefeito Assumpção, no Centro e contou a participação de servidores da Polícia Civil.

A grade curricular do curso de formação do GEMA conta com uma carga horária de160 horas e reúne disciplinas como Ordem Unida, condicionamento Físico, Defesa Pessoal incluindo Combate com Faca, Legislação Ambiental, Captura de Animais Peçonhentos, Resgate e Sobrevivência, Preservação e Valorização da Cena de Crimes e Acidentes, Primeiros Socorros e Combate à Incêndio, Abordagem de Pessoas e Veículos, Rotina Operacional e Administrativa, entre outras.

Além de instrutores da Guarda Municipal, o curso também tem a parceria da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Instituto Vital Brasil, entre outros.

– O objetivo é ampliar através do curso de formação o número de Agentes da Guarda Municipal que atuam na fiscalização ambiental em nosso município. Por esse motivo, o treinamento e aperfeiçoamento constante é fundamental para a melhoria dos serviços prestados. Vale ressaltar que a Guarda Civil Municipal está se preparando cada vez mais para as missões diárias da nossa cidade, finalizou o comandante, Gerson Luiz da Silva.

O curso de formação do Grupamento Especial de Meio Ambiente está sendo orientado pelo decreto 3.940/2022.