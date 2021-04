Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 11:49 horas

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia dará início nesta segunda-feira, dia 12, a imunização contra a Covid-19 dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Itatiaia. A vacinação será realizada na Policlínica Municipal, no Centro e segue até o dia 16.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacina será aplicada nos agentes de acordo com as suas equipes de plantão e será realizada nos períodos da manhã e tarde, logo após a vacinação dos idosos.

As equipes da Guarda Civil Municipal têm atuado na linha de frente do trabalho de enfrentamento a Covid-19, desde o início da pandemia no Brasil. A corporação atua em todas as regiões do município na fiscalização das barreiras sanitárias, das vias e logradouros públicos, nas cachoeiras e estabelecimentos comerciais.

Vacinação no município

De acordo com o último levantamento, até o momento Itatiaia já imunizou com a primeira dose da vacina 2.993 moradores, representando 9,33% da população estimada do município. A segunda dose dos grupos prioritários também vem sendo realizada, de acordo com a data marcada no cartão de vacina. No total, 923 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, totalizando 2,88%.