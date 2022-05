Guardas Municipais de Porto Real participam de curso de condução de viaturas ministrado pela PRF

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 16:24 horas

Porto Real- Dois representantes da Guarda Civil Municipal de Porto Real, GCM, participaram na última quarta, 25, de um curso de condução de viaturas, que foi ministrado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, no pátio da empresa Michellin, em Itatiaia.

Segundo o Comandante da GCMPR, Douglas de Souza, a realização do curso é importantíssima, pois os agentes que receberam as aulas teóricas e práticas serão multiplicadores do aprendizado junto aos condutores da guarnição. “A GCMPR está sempre buscando cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento e de novos conhecimentos para que possa oferecer cada dia mais um serviço de qualidade na área de segurança pública” – destacou o Comandante, de Souza.

O Secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, salientou que representantes da Guarda Municipal já realizaram vários cursos, entre eles: de Técnicas de Abordagem Policial e mais recentemente este de Condução de Viaturas. “A Guarda que completou 20 anos em Porto Real, vem passando por um processo de aperfeiçoamento e buscando novos conhecimentos, todo o preparo para bem servir à população na questão da segurança” – concluiu Jorge Porto.