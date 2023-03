‘Guerra do tráfico’ deixa três mortos em 36 horas em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 08:18 horas

Disputa entre facções volta a fazer vítimas na cidade; delegado afirma que todos os homicídios têm ligação com o crime organizado

Resende – Os três assassinatos registrados em Resende de domingo (12) a terça-feira (14) – cerca de 36 horas entre os crimes – têm relação direta com o tráfico de drogas. A afirmação é do delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk. As vítimas foram encontradas em três localidades distintas: Centro, Liberdade e Novo Surubi. Por mais diferentes que sejam entre si – um homem em situação de rua, de 26 anos, uma jovem de 19 e um homem de 34 –, elas têm algo em comum: a suspeita de envolvimento com o crime organizado.

Para Floroschk, responsável por comandar as investigações, todos foram vítimas da “guerra” entre traficantes no município.

– Os confrontos pelo domínio de territórios têm colocado a cidade numa situação delicada – frisou o delegado.

Triplo assassinato em 36 horas

No início da noite de domingo (12), agentes do 37ª Batalhão de Polícia de Militar (BPM) encontraram o corpo do homem em situação de rua, de 26 anos, no coreto da Praça João Maia, no Centro. Ele foi morto a tiros e estava coberto com uma manta. Os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Em outro homicídio, desta vez na noite de segunda-feira (13), uma jovem de 19 anos, identificada como Gabriela Pedrozo, foi morta a tiros na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida Riachuelo, no bairro Liberdade. De acordo com a PM, Gabriela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já na manhã desta terça-feira (14), um homem de 34 anos, identificado com o Sérgio Maurício Vieira, foi assassinado a tiros por volta das 6h40 na Rua Presidente Pedreira, no Novo Surubi. Segundo as autoridades, ele teria uma anotação criminal por lesão corporal. Outro homem, de 18 anos, que estava no local foi atingido por um tiro na tíbia (popularmente conhecida como canela) e encaminhado ao Hospital de Emergência, onde foi atendido. Ele não corre risco de morte. A vítima foi ouvida, mas não soube explicar o que houve.

Ataque a PMs na Cidade Alegria

No último dia 7, policiais militares que trabalham em um trailer, no bairro Cidade Alegria, em Resende, foram atacados a tiros. De acordo com a Polícia Militar, cinco homens divididos entre duas esquinas atacaram os PMs que estavam em frente à unidade móvel, instalada em uma área considerada crítica pela ocupação do tráfico de drogas. Os tiros atingiram o trailer, estacionado na Rua dos Timbiras (área do Lazer), e chegaram a acertar a mobília – como um armário e um micro-ondas. Ninguém ficou ferido, mas a situação atípica assustou moradores.

Autoridades buscam solução para conter violência na cidade

Em fevereiro deste ano, o prefeito Diogo Balieiro esteve com o governador Cláudio Castro, no Rio, para tratar do clima de insegurança que já era sentido pela população. Afinal, os dados mostravam que só de janeiro até o início de fevereiro haviam sido registrados na cidade sete homicídios e três tentativas. No encontro, foram traçadas ações para coibir a atuação da criminalidade em Resende, e Balieiro pediu reforços.

“Temos visto ações criminosas inaceitáveis e que não fazem parte do cotidiano de nossa cidade, com tiroteios e homicídios acontecendo quase que diariamente”, afirmou Diogo Balieiro à época, em uma rede social. Segundo o chefe do Executivo resendense, Castro teria prometido ajuda, intensificando o trabalho da Polícia Militar com o envio de reforços para coibir as ações criminosas. O compromisso foi cumprido no dia 23 de fevereiro, quando o governador efetivou a troca no comando do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Saiu o tenente-coronel Freitas e assumiu o tenente-coronel Marcelo Brasil. “Já pudemos perceber uma presença policial mais ostensiva nas ruas”, disse o prefeito Balieiro.