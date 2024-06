Guerra do tráfico deixa vítima fatal e um ferido em Paraty

Paraty – Um homem de 32 anos morreu e um rapaz de 16 anos ficou gravemente ferido durante um ataque de criminosos na tarde desta quarta-feira (26), em Paraty. A Polícia Civil foi acionada para o local do crime e constatou que ambas as vítimas estariam envolvidas com o tráfico de drogas.

O delegado Marcelo Russo informou que o crime está sendo tratado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O homem de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Municipal Hugo Miranda. O jovem de 16 anos, enteado da vítima fatal, permanece internado em estado grave na mesma unidade hospitalar.

Imagens de câmeras de monitoramento no local do crime estão auxiliando a investigação policial. Agentes da 167ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Marcelo Russo. O local será periciado.