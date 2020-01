Guia de Leitura: A história do sucesso por trás de Guerra nas Estrelas

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 10:00 horas

Jornalista revela as origens da franquia que conquistou o mundo

Com a chegada aos cinemas de mais um filme da série Star Wars as livrarias estão cheias de livros sobre a saga do George Lucas. Mas, um dos mais interessantes foi lançado há três anos e continua muito atual. É a obra do jornalista Chris Taylor, intitulada “Como Star Wars conquistou o universo”. Fruto de um longo trabalho de pesquisa, o livro de Taylor mostra a origem e a evolução da franquia mais bem sucedida do planeta.

Desde a exibição do primeiro filme, em 1977, que a criação de George Lucas virou um dos maiores fenômenos da cultura pop. Existem mais produtos relacionados a Star Wars do que seres humanos no planeta Terra. Mesmo quem nunca viu um filme da série é capaz de reconhecer personagens como Darth Vader. Cópias do primeiro filme dubladas para a língua dos índios navajos foram exibidas recentemente em aldeias do oeste americano. E a série está conquistando o mercado chinês, onde ainda não tinha entrado.

O livro mostra como tudo começou, com uma série de anotações feitas por George Lucas para uma série de aventuras espaciais. Até a produção do primeiro filme, em 1977, a história passou por muitas mudanças e modificações. Taylor reconhece que nem tudo é criação de Lucas e que a série não teria sido um sucesso sem a colaboração de um exército de desenhistas de produção, roteiristas, atores e técnicos em efeitos especiais.

Para conseguir a história completa o autor conversou com amigos e desafetos do cineasta. Ele até tentou conseguir um depoimento do ator David Prowse, que interpretou Darth Vader nos filmes originais e atualmente sofre de demência.

O resultado não vai interessar somente aos nerds e geeks de plantão. O livro é interessante para estudantes de cinema, de administração e gerenciamento de marcas. O que tornou Star Wars um fenômeno da cultura de massas foi o modo como Lucas e sua equipe souberam divulgar e aproveitar cada faceta do universo que tinham criado. Juntando aos filmes toda uma série de produtos como games, brinquedos, livros e histórias em quadrinhos. E a Disney pretende dar continuidade a tudo isso com uma série de filmes sobre o jedi Obi Wan Kenobi.

Por: Jorge Luiz Calife