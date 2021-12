Guia Turismo Rural foi lançado segunda-feira pela Secretaria de Estado de Turismo e TurisRio

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 17:00 horas

Vale do Café e Costa Doce são as primeiras regiões turísticas contempladas

Rio- A Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro lançaram, na segunda-feira (20), os Guias de Turismo Rural RJ do Vale do Café e da Costa Doce. O trabalho é uma parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e cultural nas áreas rurais, por meio de atividades turísticas.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, acredita que essa é uma grande oportunidade de promover esse segmento, que é muito rico em nosso Estado.

– O Rio de Janeiro possui muitos atrativos para quem gosta de turismo rural e estamos trabalhando para fomentar cada vez mais esse segmento. Queremos colocar o Estado em posição de destaque como destino rural, principalmente neste momento de retomada, onde os turistas estão em busca do contato com a natureza.

O secretário da SEAAPA, Marcelo Queiroz, ressaltou o trabalho de toda a equipe que realizou, desde o mapeamento, até a criação do guia.

– Agradeço pela SEAPPA ter sido convidada a participar deste projeto. O trabalho em conjunto, realizado pelos órgãos estaduais, está com um resultado incrível.

Os guias apresentam cada um dos municípios das regiões, destacando as características específicas do segmento. Além disso, um QR Code com localização do local no mapa, informações sobre agendamento prévio de visitas, selo de Pet Friendly e links de redes sociais e sites estão disponíveis em cada indicação de passeio.

O Guia da Costa Doce apresenta, entre outras atrações, alambiques, cachoeiras, fazendas e a tradicional cavalgada dos amigos, uma manifestação cultural em forma de passeio a cavalo. Já o Guia do Vale do Café, destaca as tradicionais fazendas de café, a gastronomia e as rotas etílicas, com cervejas artesanais, gin, cachaças e outras bebidas.

Além dos dois lançamentos, já foram inventariadas as regiões turísticas de Águas do Noroeste, Costa Verde, Agulhas Negras, Serra Verde Imperial e Caminhos Coloniais, que terão seus guias lançados em breve. As próximas a serem mapeadas são as regiões da Costa do Sol, Baixada Verde e Caminhos da Serra, em janeiro, e Caminhos da Mata e Metropolitana em fevereiro.

Também serão realizadas capacitações para os agentes de viagens, operadores, e também guias de turismo e press trips com jornalistas e influenciadores digitais para promoção dos atrativos catalogados no interior.

O coordenador do programa Turismo Rural RJ, Pablo Kling, salienta que o guia é apenas o primeiro passo para uma real valorização do turismo no interior.

– Se não fizermos também a capacitação do trade e a promoção dos atrativos, o guia não terá todo seu potencial utilizado. Esse mapeamento é a pedra fundamental e vamos continuar com essa política pública de fomento a este segmento turístico que ganhou ainda mais importância no processo de retomada das atividades turísticas – finalizou.