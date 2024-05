Guilherme Lino, o Katraquinha, é campeão Pan Americano de ciclismo

Nacional – O ciclista Guilherme Lino, o Katraquinha, foi campeão Pan Americano de Ciclismo Estrada. A edição acontece em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Sua categoria, a Prova de Resistência Junior, aconteceu nesta quinta-feira (23). O Pan de Ciclismo vem acontecendo desde segunda-feira (20) e será encerrado no próximo domingo (26). A competição conta com representantes de mais de 30 países. O Brasil também garantiu o bronze, com Matheus Constantino. A prata ficou com o colombiano Juan Restrepo.

Katraquinha chegou ao Brasil na madrugada de segunda para terça, às 1h40, após vencer o Prêmio Cidade de Penafiel e assumir a liderança da Taça Portugal de Juniores no último sábado (18). O atleta de 15 anos, já realizou treinos na terça, devido à agenda apertada entre provas.

“Consegui treinar na terça a tarde, mesmo cansado. Foi bem complicado, minha perna estava doendo um pouco, mas na quarta já consegui fazer um bom treino e hoje consegui a vitória”, conta Guilherme, que já conhecia os adversários e sabia do alto nível de dificuldade da competição.

Seu pai, o ciclista Alessandro Katraca, conta que foi feito um grande planejamento para que o filho disputasse todas as competições. Eles sabiam que poderia haver a chance de Guilherme competir em duas grandes provas na mesma semana, mas esperaram ansiosos pela terceira convocação para Seleção Brasileira.

“A gente trabalha desde os três anos de idade dele, sem parar. Nunca tivemos ajuda pública, só dos amigos mais próximos, mas a gente sempre trabalhou muito para isso. Ele (katraquinha) nunca pisa fora da linha, ele é muito dedicado e comprometido. Nós fizemos uma planilha com todas as competições do ano e estávamos esperando a convocação. A expectativa era ganhar e ele conseguiu”, conta, orgulhoso.

Guilherme Lino já retorna a Portugal no domingo (26) para se preparar para a próxima competição, na cidade de Roriz, perto Barcelos.