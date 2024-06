Guilherme Lino, o Katraquinha, fica em terceiro no L’Étape Rio 2024

Rio de Janeiro – Após ser campeão brasileiro junior de ciclismo de estrada, o ciclista Guilherme Lino, o Katraquinha, conseguiu a terceira colocação no L’Étape Rio 2024, importante prova do ciclismo de estrada brasileiro. A prova, faz parte do circuito Tour de France, foi completada por Katraquinha no tempo de 2:41:04, cerca de cinco minutos do primeiro lugar.

O percurso da prova é de 102 km e sua largada aconteceu na Marina da Glória, na manhã deste domingo (30). O percurso passa por pontos turísticos do Rio, como o morro do Joatinga.