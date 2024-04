Guimba de cigarro causa incêndio em ônibus na Serra das Araras

Piraí – Um ônibus pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) na altura do Km 228 da Rodovia Presidente Dutra, na pista de subida da Serra das Araras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio teria começado por causa de um passageiro de 67 anos que tentou jogar a guimba de cigarro pela janela após entrar para fumar escondido no banheiro do veículo.

O final do cigarro ainda estava aceso e acabou caindo por dentro da estrutura ônibus, incendiando o material isolante que existe na carroceria.

O motorista conseguiu parar no acostamento e retirar todos os ocupantes antes que o fogo tomasse conta do veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e conseguiu controlar o incêndio no local, com a via ficando interditada por cerca de duas horas.

O homem que teria causado o incêndio foi identificado e levado à 94ª DP, onde foi autuado por causar incêndio, colocando outras pessoas em risco e destruindo patrimônio de terceiros. A pena pode chegar de três a seis anos de prisão.